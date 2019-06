Der FC Bayern steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung des neuseeländischen U20-Nationalspielers Sarpreet Singh. Wie "Bild" berichtet, habe der FC Bayern den 20 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler bereits nach München eingeflogen. Sollte der Deal zustande kommen, wäre Singh dem Bericht zufolge zunächst für die zweite Mannschaft in der Dritten Liga, allerdings auch als Perspektiv-Spieler für die Profis eingeplant. Bei seinem Klub Wellington Phoenix in der neuseeländischen A-League kam Singh in 25 Saisonspielen auf fünf Tore und sieben Vorlagen.