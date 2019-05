Shared-Space: Raum für Fußgänger, Autofahrer und Radler

Weit umfassendere Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum sind sogenannte Shared-Space-Lösungen, auch Begegnungszonen genannt.

Hierbei werden Straßenzüge zum gemeinsamen Raum für Fußgänger, Autofahrer und Radler, meist barrierefrei gestaltet, ohne Kanten und Stufen, oft mit Markierungen. Die Autos dürfen hier dann nur 20 oder 30 km/h schnell fahren. In den Details kann die Ausgestaltung aber sehr variieren.

Kann so etwas gutgehen? "Es gibt Studien, die zeigen, dass das sehr gut funktioniert", sagt Schwab. Auch viele internationale Beispiele aus teils weit größeren und verkehrsbelasteteren Städten als München zeigen dies. Die Exhibition Road in London, der Columbus Circle und Times Square in New York City, das Seineufer und der Boulevard Masséna in Paris, die Gran Via in Madrid und viele mehr.

Förderung des ÖPNV

Generell gilt, so Schwab, eine Förderung des Fußgängerverkehrs gehe einher mit einem guten öffentlichen Nahverkehr. "Da besteht eine Wechselwirkung." Der Radverkehr lasse sich bei den fußgängerfreundlichen Maßnahmen gut integrieren, für längere Distanzen werde aber der ÖPNV wichtig, "wenn man einen wirklichen Umstieg vom Auto erreichen will".

Auch zum Thema E-Scooter hat der Fußgänger-Experte eine klare Haltung: "Das wird die Hölle", sagt Schwab. "Wir sind strikt dagegen, dass die auf den Gehwegen fahren", dies sei in Österreich zur Zeit noch angedacht. "Dafür brauchen wir eine völlig neue Verkehrsflächenart, etwas zwischen Straße und Radweg."

