Untermenzing - Über zwei Meter recken sich die Sonnenblumen in die Höhe, die "Wildblumenwiese" in der Behringstraße in Untermenzing kann sich wirklich sehen lassen. Eine bunte Mischung der verschiedenen Blumen findet sich hier, neben den Sonnenblumen zum Beispiel auch Mohn und Klee. An den Blüten tummeln sich Bienen, Hummeln und Schmetterlinge.