Rischart Drive-In

Wer frisches Brot und Backwaren will, kann bei Rischart ab sofort mit dem Auto in den Drive-In fahren. Ganz ohne Supermarktbesuch und direkten Kontakt mit Verkaufsmitarbeitern. Der Drive-In an der Ecke Theresienhöhe/Hans-Fischer-Straße hat Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der Münchner Traditionsbäcker bietet zudem an, bis 14 Uhr bestellte Waren noch am selben Tag vor die Haustür zu liefern.

Nachbarschaftshilfe Werksviertel

Guatemaltekische Spezialitäten des Guatemuc, ein leckerer Käsekuchen von der Cheesecake Witch, ein Bastelpaket von boesner oder einzigartige Spielsachen von Rasselfisch ganz einfach nach Hause geliefert bekommen – das WERKshuttle macht es möglich! Die Busse von HeyMinga stehen bereit und warten auf Aufträge. Die Kernkompetenz liegt dabei in der Lieferung von Gerichten und Produkten der Siedler in die umliegenden Nachbarschaften (Haidhausen, Berg am Laim). Dabei reicht die Kooperation von Imbissen und Restaurants wie Khanittha über Einzelhandel wie den mediterranen Supermarkt mittemeer oder den Kinderspielzeugspezialisten rasselfisch bis hin zu ganz individuellen Leistungen auf Anfrage.

Mehr Informationen gibt es hier.

Gratis Taxifahrten für Bewohner der Innenstadt

Der Lederhosenexpress bietet einen besonderen Service. Gratis Taxifahrten für Bewohner der Innenstadt: Die Fahrer der bunten E-Rikschas chauffieren ab sofort Münchner kostenlos durch die Stadt – Sightseeing inklusive. "Wir wollen damit bei größeren Einkäufen unterstützen, zum Beispiel für die Nachbarn, oder bei Fahrten zum Arzt und zur Apotheke", so die Firma. Das Ganze ist nicht nur umweltfreundlich, sondern natürlich auch sicher: Eine Glasscheibe trennt den Gast vom Fahrer, und es haben maximal zwei Gäste Platz (die natürlich in einem Haushalt leben müssen).

Schuhe liefern lassen

Schäfer Schuhmoden bietet seinen Kunden an, Schuhe ganz einfach via "Schaufenster" zu kaufen. Alle Schuhe sind dort nummeriert. Die Kunden können die Nummer und entsprechende Größe durchgeben, dann kommen die Schuhe nach Hause. Alles ganz kontaktlos.

Lesen Sie hier: Schutzanzüge aus Kliniken und halbe Tonne Mehl aus Pizzeria gestohlen