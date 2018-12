Es deutet sich an, dass der Kroate nach seinem Rotationsstopp dieselbe Mannschaft aufbieten wird, die in der Bundesliga bei Werder Bremen und gegen den 1. FC Nürnberg siegte. "Ich glaube nicht, dass ich allzu viel ändern werden", sagte der Bayern-Coach. Der angeschlagene Arjen Robben fehlt den Müchnern in seiner Heimat, weil Oberschenkel-Probleme den 34-jährigen Routinier plagen.