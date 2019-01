Aggressive Fahrweise Straßen-Rowdy verursacht Auffahrunfall - und flüchtet danach

Bogenhausen - Drängeln, Fernlicht und aggressive Überholmanöver: So lässt sich laut Polizei am besten das Fahrverhalten eines etwa 40-jährigen Autofahrers beschreiben, der am Donnerstagabend auf dem Mittleren Ring unterwegs war. Gegen 19.40 Uhr blendete er mit dem Fernlicht seines schwarzen Mercedes immer wieder auf und wechselte wie wild zwischen den beiden Fahrstreifen hin und her. Um diese Zeit herrschte noch Feierabendverkehr in München, auf dem Mittleren Ring war also einiges los.