Agatha Christies Poirot, Tatort, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Lasst Blumen sprechen

Eine gelbe Schwertlilie, die Poirot (David Suchet) eines Tages per Post erhält, erinnert ihn an einen Fall, den er nicht lösen konnte. Vor zwei Jahren wurde Iris Russell in dem Restaurant 'Le Jardin des Cygnes' in Buenos Aires ermordet. Sie aß mit fünf Bekannten zu Abend, auf dem Tisch standen gelbe Schwertlilien, ihre Lieblingsblumen. Poirot war damals sogleich zur Stelle, konnte die Ermittlungen aber nicht abschließen, da er verhaftet und kurz darauf des Landes verwiesen wurde. Auf den Tag genau zwei Jahre nach diesen Ereignissen eröffnet ein gleichnamiges Restaurant in London.