"After Neverland" Michael Jacksons mutmaßliche Missbrauchsopfer bei Oprah Winfrey

Nachdem der zweite Teil der umstrittenen Dokumentation "Leaving Neverland" beim Sender HBO am Montag ausgestrahlt wurde, stellten sich Michael Jacksons (1958-2009) vermeintliche Missbrauchsopfer, Wade Robson (36) und James Safechuck (41), in der einstündigen Sendung "After Neverland" den Fragen von Moderatorin Oprah Winfrey (65) und bekräftigten dabei ihre Anschuldigungen. Es ging auch um die widersprüchlichen Aussagen der beiden Männer vor Gericht im Jahr 2005.