München – Die Menschen in Deutschland wirken momentan "wie in einer Art Schockstarre", sagt Sandra Gawehn, Ärztin an der Rehaklinik Usedom auf der gleichnamigen Ostseeinsel. "Sie halten buchstäblich die Luft an und hoffen, dass es einen selbst nicht trifft. Die allgemeine Haltung scheint zu sein: Man kann eh nichts machen."