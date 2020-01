Ärzte klären auf Das passiert, wenn Sie auf Zucker verzichten

Zu viel Zucker schadet unserem Körper, das wissen die meisten Menschen. Aber wie gewöhnt man sich die süßen Lebensmittel ab und wie profitiert unser Körper davon? Die Ernährungs-Docs Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen und Dr. med. Matthias Riedl, ab Januar mit der Ernährungsmedizinerin und Diabetologin Dr. Silja Schäfer im Team, wollen in ihrem neuen Buch "Zuckerfrei gesünder leben" (ZS Verlag) über die versteckten Zucker aufklären und liefern die passenden Rezepte für ein gesünderes Leben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten die Experten, was Zuckerverzicht wirklich bringt.