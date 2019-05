Ärzte hatten Angst um ihr Leben Whoopi Goldberg ist nur knapp dem Tod entkommen

Zudem wurde in der Show berichtet, dass Goldbergs Hausarzt Jorge Rodriguez sie kaum verstehen konnte, als die Schauspielerin bei ihm anrief, um ihn um Hilfe zu bitten. "Sie schnappte nach Luft", so der Mediziner, der ebenfalls in der Show war. "Sie konnte nicht atmen. Ihre Zähne klapperten." Sie soll Fieberschübe gehabt haben. Als Whoopi Goldberg sagte, sie sei müde und dass sie schlafen wolle, versuchte er sie am Telefon zu halten, erklärte er weiter: "Ich hatte Angst, sie würde nicht aufwachen." Er habe nicht gewusst, ob sie wirklich nur müde sei oder Bewusstlosigkeit drohe: "Also wollte ich, dass sie redet ... so ernst war es."