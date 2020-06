Corona-Tests vor Ort sind möglich

Sollten Menschen Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen, können die Ärzte der Hilfsorganisation vor Ort Tests durchführen. Jenen Patienten, die älter als 55 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben, können die Helfer außerdem eine Bescheinigung für die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ausstellen. Damit können die Menschen in einer anderen Unterkunft untergebracht werden.

Die Stadt München hat dafür alternative Unterbringungsmöglichkeiten eingerichtet. Außerdem hat der Stadtrat beschlossen, voraussichtlich ab dem 1. Juli bis Ende des Jahres eine zusätzliche Quarantäneunterkunft mit maximal 90 Betten anzumieten. "Je nach Entwicklung der Fallzahlen aufgrund der Corona-Pandemie ist sowohl eine längere Nutzung für diesen Zweck denkbar als auch eine vorzeitige reguläre Belegung möglich", teilte die Stadt mit. Auch in anderen bayerischen Städten wurden die Unterbringungsmöglichkeiten ausgeweitet, unter anderem in Nürnberg, Augsburg und Regensburg.

Neben dem mobilen Behandlungsbus bietet open.med München tägliche Sprechstunden in ihrer Anlaufstelle in der Dachauer Straße an. Insgesamt engagieren sich bei der Hilfsorganisation in München mehr als 100 Dolmetscher, Ärzte und Therapeuten ehrenamtlich. Trotzdem betont Kara: "Wir wissen, dass das, was wir anbieten, nicht dem Standard in Deutschland entsprechen kann. Deswegen sehen wir es als unsere Hauptaufgabe, Menschen so weit zu begleiten, dass sie wieder ins reguläre System kommen."

