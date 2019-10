Ärger um Wohnmobilkennzeichen Senioren streiten sich mit Streife: Polizist dienstunfähig

Unsleben - Keine Spur von Altersweisheit: Im Streit um ein Wohnmobilkennzeichen hat ein älteres Ehepaar in Unterfranken einen Polizisten so geschubst, dass dieser zeitweise dienstunfähig war. Die Beamten hatten bei einer Kontrolle in Unsleben bemerkt, dass an einem geparkten Wohnmobil ein Kennzeichen für ein Motorrad angebracht war.