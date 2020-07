Garmisch - Später Wirbel um ein NS-Denkmal: Unterhalb des Hausbergs von Garmisch-Partenkirchen, dem Kramer, wurde in der Zeit von Hitlers Machtergreifung ein Hochbehälter errichtet, der das Trinkwasser in die Leitungen der Garmischer drückt. Die Tafel am Hochbehälter der Gemeindewerke weist die Entstehungsjahre 1933 und 1934 aus.