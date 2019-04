Ärger über neue US-Gesetzgebung Ashley Judd wurde bei einer Vergewaltigung schwanger - und trieb ab

Zahlreiche Frauen gehen derzeit in den USA auf die Straße, um gegen verschärfte Auflagen für Abtreibungen zu kämpfen. Eine von ihnen ist die Schauspielerin Ashley Judd (50, "Crossing Over"), die mit einem schockierenden autobiografischen Erlebnis deutlich macht, warum Frauen auf keinen Fall die Möglichkeit erschwert werden darf, die Schwangerschaft abzubrechen. Bei der zehnten Ausgabe des Women in the World Summits verriet die 50-Jährige, einst durch eine Vergewaltigung schwanger geworden zu sein und sich damals für eine Abtreibung entschieden zu haben.