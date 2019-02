München - Die digitale Odyssee der Frau Herzberg (75) begann im Oktober 2018 mit einem falschen Klick am Computer. Was folgte, war eine Kette von Missverständnissen, an deren Ende die Münchnerin fast den ganzen Dezember kein Internet und kein Telefon hatte. "Kurz vor Weihnachten nicht erreichbar zu sein, hat meine Verwandten sehr in Sorge versetzt", sagt Irene Herzberg.