Was das praktisch bedeutet, erklärt etwa der Landwirt Alois Fuchs (45). Er führt in Miesbach in der Unteren Wies den Haselsteig-Hof, der seit dem 17. Jahrhundert dort steht. Heute ein Milchviehbetrieb mit 25 Kühen und 17 Hektar Grund – mitten in einer der Wasserschutzzone. Schon jetzt muss Fuchs strenge Auflagen beachten. Wenn die Verschärfung kommt, fällt sein Land in eine Sicherheitszone, in der nicht mal Bio-Landwirtschaft erlaubt ist. Dann, sagt er, „werde ich faktisch enteignet. Dann dürfte ich keine Gülle mehr aufbringen, meine Jungkühe dürften nicht mehr auf die Weide, die neben dem Hof liegt.“