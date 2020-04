Auf keinen Fall Küchen-, Papiertaschen- oder Feuchttücher in die Toilette werfen. Das teilt die Stadt Würzburg auf AZ-Nachfrage mit. Denn: Anders als Toilettenpapier "löst sich das 'nassfeste' Papier nicht auf und kann so schnell zu Verstopfungen in Wohnung, Haus oder sogar im Abwassernetz führen", so die Stadt Würzburg. Wie der BR darüber hinaus berichtet, sind besonders Feuchttücher in dem Zusammenhang ein Problem. Vermeintliche Klopapier-Ersatzprodukte gehören in den Restmüll – und nicht in die Toilette.