München - Seit etwa drei Jahren arbeiten einige Verwaltungs-angestellte des Landtags auf der Praterinsel nahe der Maximiliansbrücke. Täglich gehen sie bis zu fünf Mal zum Maximilianeum und zurück. Obwohl ihr Büro direkt an der Brücke steht, ganz nah am Landtag, müssen sie einen Umweg gehen, bis zur Praterwehrbrücke, an der Steinsdorfstraße entlang wieder nach Norden – und rechts abbiegen Richtung Maximilianeum. Ergebnis: etwa 300 Meter Umweg.