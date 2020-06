Ärger am Geburtstag "Rutschige Rampe"? Donald Trump erklärt seinen Wackel-Auftritt

US-Präsident Donald Trump feierte am Sonntag seinen 74. Geburtstag - angeblich in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey. Aber auch einer anderen Lieblingsbeschäftigung ging er am Wochenende nach: Eine Menge Zeit scheint er auf Twitter verbracht zu haben. Dort verteidigte er unter anderem einen Auftritt, der zuvor für Aufsehen gesorgt hatte.