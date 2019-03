Ein Zug der U3 (Abfahrt in Moosach um 0.35 Uhr) endet an der Münchner Freiheit statt am Sendlinger Tor. Die Anschlüsse zwischen den letzten U-Bahnfahrten ändern sich teilweise. Fahrgäste werden gebeten, eine Fahrt früher zu nutzen als üblich. Am 13. März finden die Bauarbeiten wegen eines Fußballspiels nicht statt.