Kleingarten wird zum Biotop - Rauswurf droht

Was der Sendlinger Gärtnermeister Jürgen Grießmeyer, der aus seiner Parzelle im Kleingarten SW 121 ein Biotop gemacht hat, alles tun soll, damit der Verband seinen Pachtvertrag nicht kündigt, lässt Münchner Naturschützer nur den Kopf schütteln. "Es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn Vereine aufpassen, dass im Kleingarten Regeln beachtet werden", sagt der Münchner Bund-Naturschutz-Chef und Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Hierneis. "Aber etliche Regeln in der Gartenordnung sind heute, wo sich vieles um Artenschutz dreht, nicht mehr zeitgemäß, die müssen dringend geändert werden."