Neben "Grey's Anatomy" hat der US-Sender ABC weitere Entscheidungen zu Serien verkündet. Das "Grey's"-Spin-off "Station 19" erhält eine dritte Staffel und "How to Get Away With Murder" mit Oscar-Gewinnerin Viola Davis (53, "Fences") geht in eine sechste Staffel. Dafür wird die Anwaltsserie "For the People" nach der zweiten Staffel eingestellt.