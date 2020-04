Gerd Lohmeyer unterstützt mit ganzem Herzen die Aktion #60plusselbstbestimmt der Schauspielagentur 60plus in Meerbusch/Nordrhein-Westfalen. "Eine Entmündigung und Ausgrenzung der älteren Schauspieler ist ungerecht, und wir fordern daher eine offene Kommunikation und eine gelebte Solidarität der Generationen", heißt es in einem entsprechenden Aufruf der Agentur, den bisher rund 100 Schauspieler namentlich mittragen, wie die Agenturchefin Ulrike Boldt der AZ sagte.

Corona-Krise: Werden ältere Schauspieler nun benachteiligt?

Unterzeichnet haben bei der Kampagne auch die Münchnerinnen Barbara Weinzierl (61) und Ricci Hohlt (75). "Ältere Schauspieler haben es ohnehin nicht leicht, sich über Wasser zu halten. Die können nicht eben mal schnell einen anderen Job machen – wie zum Beispiel ein 25-Jähriger, der sich als Fahrradkurier verdingt", sagt die Schauspielerin ("Watzmann ermittelt") und Kabarettistin Weinzierl (61). "Wenn sie das bei 'Dahoam is Dahoam' so umsetzen, dann bezahlen sie hoffentlich die älteren Schauspieler auch in der Zeit, in der sie nicht am Set sind."

Hohlt (75), Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin, findet es "einfach nur absurd, die Alten wegzusperren". Im Aufruf auf der Website der Agentur steht: "Nachdem manche Produktionen langsam wieder in die Drehplanung einsteigen, erreichen uns Berichte, dass Rollen für ältere Schauspieler nun aus den geschriebenen und geplanten Drehbüchern gestrichen werden sollen. Auch gibt es Absagen für schon besetzte ältere Schauspieler und Schauspielerinnen mit der Begründung, dass man aktuell nur noch Jüngere besetzen wolle, da die Älteren über 60 Jahre in die Corona-Risikogruppe fallen."

Vor einer Woche habe sie den Eindruck gehabt, dass sich da ein echter Trend abzeichne, so Ulrike Boldt, und sie sei froh, dass dem offensichtlich nicht so sei: "Nach Rücksprache mit dem Bundesverband Schauspiel gab es bisher keine weiteren Absagen für ältere Schauspieler. Dennoch ist es mir wichtig, alle Beteiligten für das Thema zu sensibilisieren und zur Achtsamkeit aufzurufen. Noch hängen die Produktionen in der Warteschleife, aber irgendwann geht es ja weiter."