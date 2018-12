Adventsessen des Ersten Erol Sander: Für Weihnachten hat er alles "schon besorgt"

Viele Krimi-Schauspieler feierten am Freitagabend beim traditionellen Adventsessen des Programmdirektors Erstes Deutsches Fernsehen, Volker Herres (61), im Hotel Bayerischer Hof in München. Neben "Tatort"-Stars wie der frischgebackenen Emmy-Gewinnerin Anna Schudt, den Österreichern Franziska Weisz, Harald Krassnitzer und Simon Schwarz sowie Margarita Broich, Maria Furtwängler, Oliver Mommsen, Felix Klare und Christine Urspruch war auch "Mordkommission Istanbul"-Star Erol Sander (50) gekommen. "Ja, sicher", sei er schon in Weihnachtsstimmung, sagte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.