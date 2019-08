Neue Gesichter in der Sky-Expertenrunde

Das neue Flaggschiff der Premier-League-Übertragungen auf Sky ist der "Super Sunday“ inklusive "Match of the week“ mit Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld, an seiner Seite neue Gesichter als Experten: zwei ehemalige Bundesliga-Stars. Ex-Nationaltorhüter René Adler (34), der erst nach Ende letzten Saison seine Karriere beendet hatte, zuletzt in Mainz unter Vertrag stand, seine besten Zeiten in Leverkusen und beim Hamburger SV hatte. Und Mladen Petric (38), der die Premier League aus seinen Zeiten bei Fulham und West Ham United kennt, in der Bundesliga für Borussia Dortmund und den HSV spielte. Nun auch bei den Premier-League-Sendungen am Taktik-Screen ist Meijer, der über Klopp sagt: "Als Typ passt er genial zu Liverpool, zu dieser Arbeiter- und Hafenstadt. Seine Art ist einfach überragend, das ist Fußball-Porno!“ Dass er mit den Reds den Henkelpott gewonnen hat, im Finale von Madrid mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur, ist für Meijer nur der Anfang: "Jetzt will er das ganz große Ding drehen: die Premier League gewinnen.“ 1990 konnte Liverpool letztmals den Meistertitel gewinnen. 30 Jahre Leiden wären vorüber.