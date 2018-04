Adler Mannheim vs EHC Red Bull München Matthias Plachta: Pinizzottos Opfer wird selbst zum Übeltäter

Plachtas Ausraster war der Wendepunkt in der Partien, in der Mannheim 2:0 geführt hatte. Während seiner Fünf-Minuten-Strafe (plus Spieldauer) drehte der EHC die Partie durch Treffer von Patrick Hager und Michael Wolf. Am Ende hieß es 6:3 für die Münchner, die damit in der Serie 3:1 führen und am Freitag (19:30 Uhr) am heimischen Oberwiesenfeld alles klar machen können.