Es zeigt sich: Vor allem in die Metropolen pendeln regelmäßig Hunderttausende. Und München steht laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung an der Spitze der Stadt- und Landkreise. Hier kamen 2019 rund 390.000 Beschäftigte aus einem anderen Kreis in die Stadt zur Arbeit. Es folgten Frankfurt am Main (374.000), Hamburg (350.000) und Berlin (315.000). Umgekehrt pendeln aus den großen Städten auch zunehmend Beschäftigte zu Arbeitsplätzen im Umland oder in andere Großstädte, wie das Bundesinstitut weiter mitteilte.