Achtung, Spoiler! Todesfall bei "Modern Family": Sarah Hyland ahnte nichts

Ohne Vorwarnung

"Ich lese keine Drehbücher von 'Modern Family'-Folgen, in denen ich nicht mitspiele", erklärte Hyland. "So habe ich vom Tod meines Großvaters zusammen mit euch erfahren." Offenbar waren nicht alle Serien-Fans begeistert, dass die Schauspielerin dies ohne Spoiler-Warnung ausposaunt hat - später entschuldigte sie sich in einer Instagram-Story dafür, dass sie niemanden vorgewarnt habe: "Oh ja, ich denke, ich hätte eine Spoiler-Warnung für Großvater Franks Ableben hinzufügen sollen, aber das hat mich einfach unvorbereitet getroffen", so die 29-Jährige.