Achtung, Spoiler! "The Big Bang Theory": Damit überraschten die Macher beim Finale

"The Big Bang Theory" ist Geschichte - zumindest in den USA. Am Donnerstag wurden die letzten beiden Folgen der beliebten Comedy-Serie auf dem US-Sender CBS ausgestrahlt. Insgesamt wurden die Geschichten rund um Sheldon, Leonard, Penny, Howard und Raj in 12 Staffeln und 279 Folgen gezeigt. In Deutschland müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Die zweite Hälfte der finalen Staffel läuft erst ab Sommer 2019 auf ProSieben.