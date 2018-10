Achtung, Spoiler! Schock bei "Modern Family": Dieser Serien-Charakter muss sterben

Dass in der zehnten Staffel der beliebten US-Sitcom "Modern Family" eine wichtige Figur sterben wird, hatten die Macher der Show bereits verraten. Als am Mittwoch die diesjährige Halloween-Episode mit dem Namen "Good Grief" lief, war es dann so weit. Fans, die noch nicht wissen wollen, welcher Charakter das Zeitliche segnet, sollten an dieser Stelle nicht weiterlesen!