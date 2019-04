Achtung, Spoiler! "Game of Thrones"-Fieber: So geht es nach dem Staffelauftakt weiter

"Als ich ein Kind war, erzählte mir mein Bruder eine Gutenachtgeschichte über den Mann, der unseren Vater ermordet hat", droht die Mutter der Drachen Jaime vor versammelter Runde. "Und all die Dinge, die wir diesem Mann antun würden", erzählt sie später weiter. Es sieht also wohl nicht sehr gut für Jamie Lennister aus, der im Norden übrigens auch zum ersten Mal Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright, 20) wiedertrifft, den er in der ersten Staffel einen Turm hinuntergestoßen hatte. Bran ist seither querschnittsgelähmt.

Der Winter ist wirklich da

Staffel um Staffel drohte der symbolische Winter in Form der Weißen Wanderer über Winterfell hereinzufallen, doch nun scheint er wirklich anzubrechen. Jon fragt in der Vorschau den ebenfalls zurückgekehrten Tormund Riesentod (Kristofer Hivju, 40): "Wie lange haben wir noch?" Dessen kurze Antwort: "Bis morgen die Sonne aufgeht." Zur von den Machern angekündigten, größten Schlacht aller Zeiten soll es aber noch nicht kommen, denn diese wird für die dritte Folge erwartet. Zumindest sieht man in der Vorschau aber bereits Truppen geschäftig durch die Gegend huschen. Sie bereiten sich offensichtlich auf den Kampf vor.

Arya Stark wird womöglich schon in der zweiten Episode ein weiteres Opfer auf ihrem Rachefeldzug finden. Vielleicht spricht sie vom "Bluthund" Sandor Clegane, den sie in Staffel fünf zum Sterben zurückließ und dem sie in der ersten Folge von Staffel acht wieder begegnet ist. "Der Tod hat viele Gesichter, ich freue mich darauf deines zu sehen", ist Arya zumindest in dem Clip zu hören.

Zudem kommt es in der Vorschau zu einem leidenschaftlichen Kuss zwischen Grauer Wurm (Jacob Anderson, 28) und Missandei (Nathalie Emmanuel, 30). Wie genau sich ihre Liebe und der Rest der Handlung entwickeln werden, gibt es in Deutschland wieder in der Nacht auf den kommenden Montag bei Sky zu sehen.