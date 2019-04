Achtung, Spoiler! "Game of Thrones": Die große Schlacht von Winterfell

Eine Person macht den Unterschied

Am Ende ist eine Person das Zünglein an der Waage. Eine, mit der sicher einige Fans gerechnet haben. In dem Moment, in dem der Nachtkönig vor Bran seine Waffe ziehen will, stürmt Arya herbei. Er dreht sich um und bekommt sie am Hals zu fassen. Ihre Waffe fällt ihr aus der Hand - doch Arya kann sie mit der anderen auffangen und tötet den Nachtkönig und damit seine gesamte Anhängerschaft. Die große Schlacht von Winterfell ist entschieden.

Aryas Heldentat lässt sich erahnen, als sie mitten in der Episode auf Melisandre trifft. Die erinnert Arya daran, dass sie dazu trainiert wurde, auch "blaue Augen" zu töten. Sie fragt Arya: "Was sagen wir dem Gott des Todes?" Die Antwort kommt prompt: "Nicht heute!" Und sie sollen recht behalten.

Zu den Highlights der Folge zählt auch der Drachenkampf über den Wolken. Dafür wurde am Humor gespart - kein Wunder bei der Ernsthaftigkeit der Lage. Der ein oder andere Witz bleibt dieses Mal sogar Tyrion Lennister (Peter Dinklage) im Hals stecken. Als er seiner Ex-Frau Sansa Stark (Sophie Turner) in der Krypta im Angesicht des Todes einen Kuss auf die Hand gibt, könnte dem ein oder anderen aber das Herz aufgehen. Die große Schlacht hat einen überschaubaren Verlust gefordert. Die meisten Fan-Lieblinge sind davongekommen. Nun steht der Kampf gegen Cersei (Lena Headey) an. Ob dabei alle überleben werden?