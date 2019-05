Auf seiner Homepage steht "Musiker und Schauspieler", in der Reihenfolge, und so dürfte es wohl eine Rolle ganz nach dem Geschmack von Michael Fitz (60) gewesen sein. Denn im neuen "München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" (18.5., 20:15 Uhr, ZDF) spielt der Krimi-Star ("Die Toten von Salzburg", "Hattinger", Ex-"Tatort") einen Münchner Musiker, den Eingeweihte nur als berüchtigte Altschwabinger Kiezgröße "Türken-Rudi" kennen...