München – Etwas für Ihre Herzgesundheit zu tun, ist gar nicht so schwer – und es lohnt sich in jedem Fall. Denn das Herz ist unser Lebensmuskel. In der AZ gibt die Chefärztin des Herzzentrums im Klinikum Bogenhausen zwölf Tipps, wie Sie mit einfachen Mitteln Ihrem Körper – und eben vor allem Ihrem Herzen etwas Gutes tun können. Sie werden feststellen: Es sind kleine Schritte, aber sie lohnen sich!