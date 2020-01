Acht neue Folgen "Kitchen Impossible": Starttermin für fünfte Staffel steht fest

Das Erfolgsformat "Kitchen Impossible" geht weiter. Wie der Sender VOX jetzt in einer Mitteilung bekannt gab, startet die fünfte Staffel am 9. Februar. In insgesamt acht Folgen muss sich Tim Mälzer (48) hochdekorierten Gegnern in achtzehn Ländern stellen und neue, kulinarische Herausforderungen meistern. Doch es gibt auch eine Neuerung.