Acht neue Folgen ab 4. Juli "Stranger Things 3": Willkommen zurück in Hawkins!

Welches Schicksal ereilt die Teenies?

Die neue Mall von Hawkins hat sich zum beliebten Treffpunkt entwickelt - und wird allem Anschein nach auch eine wichtige Rolle im Kampf der Teenager gegen das Böse spielen. Die Gruppe rund um Elfie ist immer noch die gleiche: Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink). Außerdem werden auch Nancy (Natalia Dyer) und Jonathan (Charlie Heaton) wieder zu sehen sein. Nicht zu vergessen Wills Mutter Jocye Byers (Winona Ryder) und Chief Jim Hopper (David Harbour) sowie Steve (Joe Keery) und Max' Stiefbruder Billy (Dacre Montgomery). Sein Handlungsstrang in Staffel drei dürfte wohl am spannendsten werden, der finale Trailer kündigte bereits ein ziemlich düsteres Schicksal für den fiesen Draufgänger an...