Acht Kinder von fünf Frauen Seltener Schnappschuss: Rod Stewart und die Mütter seiner Kinder

Auf dem 40. Geburtstag von Rod Stewarts (74, "Maggie May") Tochter Kimberly ist es zu einem interessanten Foto gekommen: Darauf posiert der Musiker mit vier Müttern seiner acht Kinder. Stewart befindet sich als "Hahn im Korb" natürlich in der Mitte, gekleidet in eine Seidenweste und Schuhen mit Leopardenprint. An seiner rechten Seite steht Ehefrau Penny Lancaster (48) im schwarzen Minikleid, die seit 2016 mit ihm verheiratet ist.