Accounts gemeldet und gelöscht Amira Pocher feiert Erfolg gegen Pädophile auf Instagram

Öffentliches Lob erhält das Ehepaar Pocher nun auch von Meyer-Wölden. In ihrer Insta-Story schreibt die fünffache Mutter: "Obwohl wir uns nicht immer einig sind, bei einer Sache halten wir von Anfang an und IMMER fest zusammen... schützt bitte Eure Kinder und haltet sie aus dem Netz raus!" Sie und Oliver Pocher würden das "konsequent" durchziehen, "egal was für ein Gegenwind kommen mag", schreibt die in Florida lebende Influencerin. Und an Amira Pocher gerichtet, heißt es weiter: "Danke, dass du auf das Thema aufmerksam machst!"