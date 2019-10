JVA Stadelheim. Nachts surrt eine Drohne über die hohen Mauern, fliegt zielgenau mittels Kameraübertragung ein Zellenfenster an. Ein Häftling greift sich die so transportierte Waffe. Sein Plan: Beim Aufschluss am Morgen den Wärter als Geisel nehmen und sich freipressen.