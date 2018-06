"Absurde Lüge" Jamie Foxx: Hat er einer Frau mit seinem Penis ins Gesicht geschlagen?

Der vermeintliche Übergriff habe sich im Jahr 2002 in Las Vegas ereignet. Wie die Behörden mitteilen, hat die Anklägerin letzte Woche bei der Polizei ausgesagt, dass sie und eine Freundin damals eine Party von Foxx besucht hatten, als dieser versucht habe, sie zum Oralsex zu überreden. Sie behauptet, als sie sich weigerte, habe Foxx ihr mit seinem Penis ins Gesicht geschlagen. Gegenüber "TMZ" erklärte die Frau, dass sie anschließend aufgefordert wurde, das Haus zu verlassen. Weiter behauptet sie, sie sei am nächsten Tag in ein Krankenhaus gegangen, um sich wegen einer schweren Panikattacke behandeln zu lassen.