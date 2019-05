Und auch die beiden Absteiger aus der Zweiten Liga, die seit diesem Sonntag feststehen, haben es in sich: der FC Magdeburg und der MSV Duisburg. Die Magdeburger verloren am 33. Spieltag 0:3 bei Aufstiegskandidat Union Berlin. die Meidericher mussten sich in einem regelrechten Krimi dem FC Heidenheim 3:4 geschlagen geben.