Abstand zu Mercedes wächst Schwaches China-Geschäft: Absatz von BMW gesunken

Der Dieselskandal holt die Autobauer immer wieder ein

Die Absatzzahlen im Mai sind ein Dämpfer für BMW-Chef Harald Krüger, der bis 2020 eigentlich an Daimler vorbeiziehen will. Aber auch Daimler-Chef Dieter Zetsche kann sich derzeit nicht über die guten Verkaufszahlen freuen - schließlich ist Daimler in den vergangenen Tagen noch stärker in den Strudel des Dieselskandals gerutscht.