In Barcelona wird zur neuen Saison ein Platz in der Mittelfeld-Zentrale frei, weil Mittelfeld-Star Iniesta (34) nach Japan zu Vissel Kobe wechselt. Gündogan hat in Manchester noch einen Vertrag bis ins Jahr 2020. Er steht vor dem WM-Auftakt der Nationalmannschaft gegen Mexiko (17 Uhr/ZDF und Sky sowie im AZ-Liveticker) am Sonntag im Zentrum einer heftigen Integrationsdebatte, nachdem er und Teamkollege Mesut Özil sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen hatten. (Lesen Sie hier: Machtwort von Neuer in Sachen Gündogan/Özil)