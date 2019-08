Absolute No-Gos Die acht größten Modesünden im Sommer

Platz 5: Zu kurze Hotpants

Natürlich sind Hotpants kurz - aber bitte nicht so knapp, dass die Pobacken dem Betrachter förmlich entgegenfallen. Wenn also bereits der halbe Po aus den Hotpants zu fallen droht, ist die Hose in jedem Fall zu kurz.

Platz 4: Kleidung mit tierischem Muster

Auch wenn die Temperaturen im Sommer ähnlich wie in Afrika ausfallen, bedeutet dies keinesfalls den Startschuss zu einer Kleider-Safari. Wer will schon als Wüstentier auffallen? Großflächige Tiermuster sind sowohl im Sommer als auch im Winter tabu. Modebewusste setzen in Sachen Zebra-, Leoparden- oder Tiger-Optik lieber auf kleine Akzente.

Platz 3: Ausschnitt und Minirock

Ja, es ist Sommer und ja, es ist heiß. Je weniger Stoff auf der Haut, umso angenehmer. Dennoch ist die Kombination aus Minirock und tiefem Ausschnitt auch im Sommer nicht angebracht, sondern wirkt billig. Sicherlich möchte man an die Männerwelt keine falschen Signale senden, oder?

Platz 2: Schuhe aus Plastik

Slip-ons oder Ballerinas aus Plastik entwickeln an heißen Tagen im Sommer schneller unangenehme Gerüche, als einem lieb ist. Hat man den ganzen Tag in diesen "Plastikbombern" verbracht, wird das die Umgebung flugs am verstörenden Duft merken.

Und seit Jahren auf dem Spitzenplatz der optischen Fehlgriffe...

Platz 1: Socken in Sandalen

Ein lieb gemeinter Tipp vor allem an die Männerwelt: Socken in Sandalen waren schon immer ein optischer Graus. Daran wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nichts ändern.