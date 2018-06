Augsburg - Eine außergewöhnliche Fahrt in die Schule wünschte sich am Dienstagmorgen wohl ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Statt sich für die Fahrt zum Augsburger Hauptbahnhof in einen der Zugwagons zu setzen, entschloss er sich dazu, zwischen zwei gekoppelten Zügen auf dem Puffer mitzufahren.