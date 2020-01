Absolute Frauen-Power Dagmar Wöhrl und Frauke Ludowig küren die "Miss Germany 2020"

Die "Miss Germany 2020"-Wahl am 15. Februar hat mehr als nur eine Premiere zu bieten. So setzt sich etwa die Jury zum ersten Mal in der Geschichte des Schönheitswettbewerbs ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern zusammen. Mitspracherecht haben unter anderem TV-Moderatorin Frauke Ludowig (56), "Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl (65), die 1977 selbst den Titel tragen durfte, sowie Anna Lewandowska (31), Fitness- und Ernährungsexpertin sowie Ehefrau von Fußballstar Robert Lewandowski (31).