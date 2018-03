München - In den bayerischen Staatsforsten wurden noch nie so viele Wildschweine geschossen wie in der aktuellen Jagdsaison. "Beschäftigte und Jagdgäste des Unternehmens haben in der noch bis Ende März laufenden Jagdsaison bereits mehr als 13.100 Wildschweine erlegt – mehr als je zuvor. In der gesamten vergangenen Jagdsaison waren es rund 9.600 Tiere", sagte Agrar- und Forstminister Helmut Brunner (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Damit sei ein wichtiger Beitrag zur Seuchenprävention geleistet worden.