Abschlusskonzert ihrer "Reputation"-Tour Taylor Swift: Zu ihrem Geburtstag kündigt sie Tour-Film auf Netflix an

Weiter heißt es in dem Post: "Der ganze Konzertfilm feiert am 31. Dezember Premiere bei Netflix. Ihr habt diese Tour für uns auf der Bühne zu einem wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich freue mich so sehr, dass wir dieses Andenken an diese Erinnerungen haben werden, die wir dieses Jahr zusammen gemacht haben. Ich durfte mir die Bühne mit so großartigen Talenten wie Camila Cabello, Charlie XCX, meiner Band und meinen Tänzern teilen, die in diesem Film so gut zur Geltung kommen. Ihr seid die Besten. Ich danke euch für alles."