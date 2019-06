Mats Hummels freut sich auf den BVB

Mit diesen Worten verabschiedete sich Mats Hummels am Donnerstagnachmittag via Instagram vom FC Bayern und dessen Fans. Der Weltmeister wechselt zum BVB, laut "kicker" für bis zu 38 Millionen Euro Ablöse - plus erfolgsabhängiger Boni. Der Abschied fiel emotional aus, als Jugendspieler lernte Hummels bei den Bayern das Fußballspielen, sowohl seine als auch die Familie seiner Ehefrau Cathy leben in München und Umgebung.